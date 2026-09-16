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Gündem Korkunç! Karısını, kayınbabası ile kaynanasını öldürüp kaçtı
Gündem

Korkunç! Karısını, kayınbabası ile kaynanasını öldürüp kaçtı

Yeniakit Publisher
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Korkunç! Karısını, kayınbabası ile kaynanasını öldürüp kaçtı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ile kaynana ve kayınbabasını silahla vurarak öldürdü. Jandarma, kaçan şüphelinin peşinde.

Karakuyu Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen S.F. (38), boşanma aşamasında oldukları eşinin ailesinin evine giderek eşi Ayşegül F. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kaynanası Cemile Engel'e (63) silahla ateş açtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne, baba ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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