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Yerel Korkunç hata! Domuz sandığı arkadaşını öldürdü
Yerel

Korkunç hata! Domuz sandığı arkadaşını öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-09-24 07:09:00 -
Korkunç hata! Domuz sandığı arkadaşını öldürdü

Şırnak'ta bir kişi domuz avına birlikte çıktığı arkadaşı Osman Pusat’ı kazara av tüfeğiyle vurdu. Hastaneye kaldırılan Pusat kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Toptepe köyü Cevizdüzü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, domuz avına giden iki arkadaştan R.D., domuz zannettiği Osman Pusat’a av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.

 TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pusat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pusat’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, R.D. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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