Korkunç görüntüler: Cesetler hastanenin bahçesinde çürüyor

Okyanusya’da bulunan Papua Yeni Gine’de ortaya çıkan korkunç görüntüler, geçici morg olarak kullanılan barakaya benzer bir yerdeki ranzalarda ve sedyelerde 11 ceset gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ülkede infiale yol açarken, hastaneden açıklama gecikmedi.

Guardian’ın haberine göre, videoyu çeken kişi, "Buradaki bu cesetlerden bazıları şu anda dört beş gündür burada bırakılmış durumda, şimdi Noel ve yılbaşı dönemi ve bunlar yeni gelmedi, bazıları çürüdü" diyor.

İNSANLAR ÖDEYEMİYOR

Videoya cevaben Port Moresby Hastanesi’nden yapılan açıklamada morga daha fazla cesedin alınmayacağı söylendi ve akrabaların cesetleri zamanında teslim almaması nedeniyle morgun aşırı derecede kalabalık olduğu belirtildi. Önümüzdeki hafta toplu bir defin yapılacağı ve morga girmeyi bekleyen 20 ceset olduğu söylenirken, sorunun bu yıl çözülmeye çalışılacağını ekledi.

Port Moresby Hastanesi’nin Tıbbi Hizmetler Müdürü Dr. Kone Sobi, akrabalarının şehirdeki özel cenaze evlerinin masraflarını karşılayamaması nedeniyle bazı cesetlerin toplanmadığını söyledi.

‘ŞEHİR BÜYÜDÜ’ SAVUNMASI

Port Moresby Vali Yardımcısı Dadi Toka, devlet hastanesinin yeni bir morg tesisine ihtiyacı olduğunu söyleyerek "Şehir büyüdü, bu yüzden burada ilerlemek için bir sonraki adım, morgu nasıl genişleteceğimize bakmak. Biz konuşurken tartışmalar yapılıyor, seçeneklere bakıyoruz, bazı tasarımlar sunuldu, bu nedenle duyurular zamanı gelince yapılacak" dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen eski bir hastane çalışanı, "Morg her zaman dolu, bir cesedin koyulacağı yer dört ya da beş kişiyle dolu" dedi. Dehşete kapılan birçok bölge sakini, ülkenin en yüksek yetkililerinden harekete geçme çağrısında bulundu.