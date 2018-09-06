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Korkunç gerçek 12 sene sonra ortaya çıktı!

Öldürdüğü arkadaşını 12 yıl boyunca kuyuda saklayan katil zanlısının yargılanmasına devam edildi. Dava 4 Ekim'e ertelendi.

06 Eylül 2018 Perşembe 17:49
Korkunç gerçek 12 sene sonra ortaya çıktı!

1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına öldürdüğü arkadaşını 12 yıl boyunca kuyuda saklayan katil zanlısı tutuklu sanık Ayhan Demir (53), öldürülen Hasan Çiloğlu’nun (47) annesi Ayşe Çiloğlu, babası Mustafa Çiloğlu, oğlu Mustafa Çiloğlu ve avukatlar katıldı.

Tutuklu sanık Demir yaptığı savunmada pişman olduğunu söyleyerek, "Nasıl oldu anlamıyorum. Aramız çok iyiydi. Tekrar cezaevine girmekten korktum. Kimseye anlatamadım. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı 4 Ekim'e erteledi.

OLAY

Olay 2006 yılı Nisan ayında Odunpazarı ilçesi Kanal Sokak'ta yaşandı. Maktul Ayhan Demir ile sanık Hasan Çiloğlu aynı evde alkol almaya başladı. Daha sonra aralarında çıkan tartışmadan dolayı Ayhan Demir, Hasan Çiloğlu'nun boğazını cam ile kesti. Öldürdüğü arkadaşını bahçesinde bulunan kuyuda 12 yıl boyunca saklayan Demir, Çiloğlu’nun ailesinin bir televizyon kanalında oğlunu araması üzerine emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayı itiraf eden Ayhan Demir, emniyet güçlerince yakalandı.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 17:49
  1. odunpazarı
  2. eskişehir
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