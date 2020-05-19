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Korkunç anlar kameraya yansıdı! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Bursa’da yapımı devam eden bir üst geçitte iskele kurarken elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden işçinin iskeleden düşme anı güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:32:00 -

Bursa’da yapımı devam eden üst geçit inşaatında çalışırken elektrik akımına kapılarak düşen Yavuz Çelik (42), hayatını kaybetti. Çelik'in düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Akıma kapılıp iskeleden düştü

Kaza, dün öğle saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi İzmir-Ankara karayolunda meydana geldi. Üst geçidin yapımında çalışan Yavuz Çelik, iskele kurarken elektrik akımına kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Çelik, iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Ağır yaralanan Çelik, yapılan ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çelik'in düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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