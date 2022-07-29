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Dünya Korkulan oldu... Maymun çiçeğinden Avrupa'da ilk ölüm!
Dünya

Korkulan oldu... Maymun çiçeğinden Avrupa'da ilk ölüm!

İspanya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 23:12:00 -
Korkulan oldu... Maymun çiçeğinden Avrupa'da ilk ölüm!

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının İspanya'da saptandığı belirtildi.

Ülkede, maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bu ölümün Avrupa'da salgın kaynaklı ilk, Afrika dışında ise ikinci ölüm olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İspanya'da maymun çiçeği virüsüne yakalanan 120 kişinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

Açıklamada, İspanya'nın, en çok maymun çiçeği virüsü vakası saptanan ülke olduğu belirtilmişti.

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