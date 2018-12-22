Korkudan tutuştular... 5 başkente yalvarmaya gittiler

ABD'nin 'Çekiliyoruz' mesajı sonrası Türkiye Fırat'ın doğusuna yapılacak harekâtı kısa bir süre ertelese de, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanları bölgeyi teröristlerden temizlemek için sabırsızlanıyor. Yeni Şafak'a konuşan ÖSO komutanlarından Seyf Ebubekir, Türkiye'nin taktik kararına saygı duyduklarını, bunun yanında her an harekât olacakmış gibi hazırlıklarının devam edeceğini kaydetti. PKK'nın ölmek veya kaçma dışında bir alternatifi olmadığını vurgulayan ÖSO 9. Alay Komutanı Ebu Celal ise "Topraklarımızı ve halkımızı işgalci çetelerden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Suriye Ulusal Ordu Sözcüsü Yusuf Hammud da, operasyon kararının terör örgütünü paniklettiğine dikkat çekerek PKK'nın siyasi sorumlularının Fransa, Moskova, Washington, Abu Dabi ve Tel Aviv başta olmak üzere harici güçlerden destek arayışına çıktığını ifade etti. Hammud, ABD ile Ayn İsa'da yapılan toplantıya ek olarak Münbiç-Ebu Kalkal köyünde PKK ve Esed temsilcilerinin toplandığını aktardı. Moral ve motivasyon olarak en üst düzeyde olduklarını belirten Hammud, bölgedeki gelişmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"ABD ve PKK kamplarında alıkonulan 320 DEAŞ'lı terörist serbest bırakıldı. Bu DEAŞ'lılar sınıra sıfır noktalara yerleştirildi. Bu yola başvurma sebepleri ise hudut hattında özel modifiye araçlarla Türk askeri mevzilerine intihar saldırıları düzenlemek. Ayrıca örgüt, hapishanelerde sayıları 3 bin 500'ü aşan DEAŞ'lı teröristin serbest bırakılacağını sosyal medya hesaplarından ifşa etti. PKK ve rejim kanadı Münbiç ve Resulayn konusunda işbirliği yürütüyor. PKK'nın en büyük korkusu TSK-ÖSO birliklerinin Resulayn'a geçmesi. Peşmerge girişiminin sonuçsuz kalması durumunda Şebbiha milisleri bölgeye getirilerek PKK kıyafetiyle savaştırılacak. Hastane ve hapishaneleri boşalttılar. Binlerce dosyayı imha ettiler. PKK, Türkiye gibi Suriye halkının da düşmanı. Etnik kökeni ne olursa olsun Suriye halkında 1980'lerden buyana PKK'ya karşı biriken büyük bir öfke var. Fırat'ın doğusuna harekât ile birlikte PKK parantezi kapanacak."

ABD'nin bir dönem 'general' olarak lanse ettiği terörist elebaşlarından Polat Can, Washington'un kendilerini DEAŞ'a karşı kullandığını, şimdi de 'sattığını' söyledi. Türkiye'nin ÖSO ile birlikte Fırat'ın doğusuna müdahalesi durumunda DEAŞ hücrelerinin yeniden harekete geçeceğini savunan PKK elebaşısı, Deyrizor'da DEAŞ'a karşı devam eden tiyatronun yeni bir boyut kazandığı mesajını verdi. Diğer üst düzey PKK'lılar Elder Halil ve Zübeyir Aydar da ABD'nin çekilmesiyle bölgede tüm dengelerin değişeceğini ve PKK'nın varlığının büyük tehlikede olacağını kaydetti.

Kaynak: Yeni Şafak