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Gündem Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar: Türkler adalarımızı ablukaya alıyor
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Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar: Türkler adalarımızı ablukaya alıyor

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye askeri sistemlerini kullanarak adalarımızı 1453'te olduğu gibi ablukaya alıyor" iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 22:48:00 - 2022-05-10 22:48:29

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin askeri sistemleriyle Yunan adalarını 1453'te (İstanbul'un Fethi) olduğu gibi abluka altına almaya çalıştığını iddia etti.

Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia eden Theodoratos, şunları söyledi:

"1453'teki deniz ablukasını Osmanlılar Urban'ın yaptığı topları kullanarak başlattı. Rumeli ve Anadolu hisarları denizden abluka amacıyla kullanıldı. İşte tam da şu anda Ege'de Türklerin geliştirdiği güdümlü füzeler ile havadan engelleme ile yapmaya çalıştıkları şey bu."

Theodoratos, "Ankara merkezli revizyonist Neo-Osmanlı iktidarı (AK Parti) politikalarından vazgeçmedi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan da yararlanarak tüm bu kurnazca girişimleri başlattılar. Savaş bir kalkınma endüstrisidir ve bu Türkiye'nin bizden daha iyi anladığı bir şey. Burada silah alımlarından bahsetmiyorum, savunma yatırımlarından bahsediyorum" şeklinde konuştu.

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