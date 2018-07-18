Korku içinde bekliyor, paketlenme sırası Feto'da!

YENİAKİT.COM.TR - Terörle mücadelenin Türkiye tarihi boyunca en kararlı şekilde devam etmesi teröristbaşı Fetullah Gülen'e korku saldığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK'yı bitme noktasına gelinmesi, FETÖ ile bağlantılı Adnan Oktar örgütünün devlet tarafından 'çil yavrusu' gibi dağıtılması ve 83 FETÖ'cünün paketlenip Türkiye'ye getirilmesi nedeniyle büyük bir paniğe kapılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in “Dışarıda fazla dolaşmayın. Bir araba yanınızda durur ve sizi alıp götürür” diye uyardığı ortaya çıktı.

MİT, 83 FETÖ'CÜYÜ PAKETLEYİP TÜRKİYE'YE GETİRDİ

MİT, 29 Mart’ta örgütün Balkan yapılanmasındaki 6 FETÖ üyesini Kosova’dan, 10 Nisan 2018’de ise üç teröristi Gabon’dan Türkiye’ye getirdi. 12 Temmuz 2018’de terör örgütünün “Azerbaycan kasası” ile İsa Özdemir Azerbaycan’dan, Salih Zeki Yiğit ise Ukrayna’dan getirildi. Son olarak örgütün sosyal medya üzerinden algı operasyonu yürüten uzmanı Yusuf İnan da Ukrayna’da yakalandı. Pakistan, Sudan, Malezya hatta Orta Afrika’da Goban’daki firari FETÖ’cülerle birlikte MİT’in yurtdışında yakaladığı terörist sayısı 83’e ulaştı.

ADNAN OKTAR OPERASYONU GİBİ FETO'NUN DA DEVLET TEPESİNE ÇÖKECEK

Anadolu Ajansı'nın FETÖ'nün ini olan Pensilvanya'daki terör kampından canlı yayın yapmasıyla panik içerisinde olduğu gözlenen FETÖ'cülerin korku içinde yaşadığı belirtilirken Adnan Oktar'ın devlet tarafından yakalandığı gibi Gülen'in de enselenerek Türkiye'ye getirileceği tahmin ediliyor. Gülen'i iade etmekte ayak direten ABD'nin bu tavrını sürdürse de yurtdışındaki teröristlerinin MİT tarafından tek tek toplanıp getirilmesi ve kendisi için çemberin giderek daralmasıyla Gülen'in de her an paketleneceği değerlendiriliyor.