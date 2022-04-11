Korku filmi değil gerçek! İnsanların haykırışları tüyleri diken diken etti

Çin'in en büyük kenti Şanghay’da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri, vakaların azalmaması nedeniyle belirsiz süreyle uzatılırken, gıda, ilaç ve bakım hizmetlerindeki sıkıntılar halkın tepkisine yol açıyor.

Hafta sonunda Çin'de sosyal medyaya yansıyan çok sayıda görüntü ve paylaşım, kent sakinlerinin karantina tedbirlerine yönelik bireysel ve toplu tepkilerine tanıklık etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerden birinde çok katlı blokların olduğu bir yerleşimde insanların pencerelerinden çığlıklar atarak tepkilerini dile getirdiği görüldü.

Şehrin batı bölgesindeki karantinanın üzerinden bir haftanın geçtiği 8 Nisan gecesi çekildiği iddia edilen videoyu paylaşan Şanghaylı sosyal medya kullanıcısı, mahşeri gürültüyü kaydederken "Bu, ölüm kalım meselesine dönüştü. Evlerinden çıkamayan insanların sabrı taşmak üzere." ifadesini kullandı.

İnsanların haykırışları korkuttu

Öte yandan insanların apartmanlarının pencerelerinde toplu olarak şarkı söylediği bir yerleşimde çekildiği öne sürülen videoda ise hoparlör taşıyan dronun apartmanların üzerinde uçarak insanlara tedbirlere uymaları, pencerelerinden ve balkonlarından dışarı çıkmamaları mesajını taşıdığı görüldü.

Mesajda, "Ruhunuzun özgürlük arzusunu kontrol edin. Pencerenizi açıp şarkı söylemeyin." ifadelerinin yer alması dikkati çekti.

Bu arada sosyal medyada gıda bulamadığı için karantina bölgelerini terk etmeye çalışan, sağlık ve güvenlik görevlileriyle tartışan, küçük çaplı toplu protestolarda bulunanların görüntülerine de sık rastlanıyor.

Çokça paylaşılan bir başka videoda, sokakta telefonla konuşurken öfkeyle bağıran kişi, süpermarketlerde yiyecek kalmadığını, anne ve babasının Şuhui ilçesinde iki aydır karantinada olduğunu, babaannesinin tek başına, bakıma muhtaç durumda kaldığını belirterek, "İnsanları ölüme sürüklüyorsunuz." sözleriyle tepkisini gösterdi.

Hasta olduğu anlaşılan yaşlı babasını yerel hükümetin mahalle biriminin önüne yatıran bir kişi ise paylaştığı videoda, hastayı ambulansla götürmeyi denediklerini, hiçbir hastanenin kabul etmediğini dile getirerek, "İnsanlık nerede?" diye yakındı.