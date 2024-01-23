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Dünya Korku dolu anlar! Uçak havada alev aldı
Dünya

Korku dolu anlar! Uçak havada alev aldı

Yeniakit Publisher
2024-01-23 09:02:00 -
Korku dolu anlar! Uçak havada alev aldı

ABD'nin Texas eyaletinden North Carolina eyaletine giden uçak, servis edilecek yiyeceklerin hazırlandığı bölümde yangın çıkmasının ardından erken iniş yapmak zorunda kaldı.

NBC News'in haberine göre, "American Airlines" hava yolu firmasına ait "Boeing 737-800" tipi uçak, Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan North Carolina'ya gitmek üzere kalkış yaptı.

Havayolu firması, kalkıştan bir süre sonra uçağın mutfağındaki (galley) fırının ateş almasının ardından "uçakta teknik sorun çıktığı" gerekçesiyle uçağın Houston'a yönlendirildiğini açıkladı.

North Carolina'ya iniş yapması gereken uçak, teknik sorun sebebiyle Houston'daki George Bush Kıtalararası Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

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