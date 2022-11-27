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Yerel Korku dolu anlar! Trafo patlaması mahalleliyi sokağa döktü
Yerel

Korku dolu anlar! Trafo patlaması mahalleliyi sokağa döktü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafo patlaması mahalle halkına büyük panik yaşattı. Tehlike saçan kablolara müdahale edilmesinin ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 23:50:00 - 2022-11-28 00:06:58

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafo patlaması mahalle halkına büyük panik yaşattı. Tehlike saçan kablolara müdahale edilmesinin ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Olay, Turgutlu ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi Karaali Köprüsü Değirmen mevkiinde meydana geldi. Burada elektrik trafosunda kabloların kopmasından kaynaklanan patlamalar meydana geldi.

Mahalle sakinleri panikledi

Patlama sonrasında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Özellikle ormanlık alana yakın mesafede bulunan kabloların kopması ve patlaması yangın ihtimalini de akıllara getirdi.

Ekipler sevk edildi

 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hazır bekletilirken bakım ve onarım ekipleri tehlike saçan kablolara müdahalede bulundu.

Tehlikenin atlatılmasının ardından mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

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