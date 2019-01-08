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Korku dolu anlar! Karda kayan kamyon apartmanın bahçesine devrildi

Niğde'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayan kamyon apartman bahçesine devrildi.

08 Ocak 2019 Salı 21:27
Korku dolu anlar! Karda kayan kamyon apartmanın bahçesine devrildi

Niğde'de kar yağışı nedeniyle yokuş aşağı inen kamyon apartman bahçesine devrildi. Park halindeki iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde 1'inci bloklarda meydana geldi.

Yokuş aşağı seyir halinde olan Hızır A. yönetimindeki 59 NG 454 plakalı kamyon kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak apartman bahçesine devrildi.

Sürücü yara almazken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 21:27
  1. Kayabaşı
  2. Niğde
  3. Polis
  4. Kar

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