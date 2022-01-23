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Yerel Korku dolu anlar! Dev kaya parçaları böyle düştü
Yerel

Korku dolu anlar! Dev kaya parçaları böyle düştü

Artvin’in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kayalar, köy yolunu ulaşıma kapatırken o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 20:41:00 - 2022-01-23 20:49:02

Artvin’in Borçka ilçesinde 4 köyü ulaşıma kapatan heyelan anı görüntülendi. Yamaçtan kopan dev kayalar köy yolunu ulaşıma kapatırken, heyelan can kaybı olmadan atlatıldı.

Artvin’in Borçka ilçesi Arkaköy yolu 2. Kilometresinde, saat 16.30 sıralarında meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı.

Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Heyelan anında yolda yaya ve araç geçmemesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Arkada Köy, Balcı, Kaynarca ve Alaca köyleri heyelan nedeniyle ulaşma kapanırken, o anlar ise bölgede bulunanlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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