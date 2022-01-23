Korku dolu anlar! Dev kaya parçaları böyle düştü
Artvin’in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kayalar, köy yolunu ulaşıma kapatırken o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Artvin’in Borçka ilçesinde 4 köyü ulaşıma kapatan heyelan anı görüntülendi. Yamaçtan kopan dev kayalar köy yolunu ulaşıma kapatırken, heyelan can kaybı olmadan atlatıldı.
Artvin’in Borçka ilçesi Arkaköy yolu 2. Kilometresinde, saat 16.30 sıralarında meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı.
Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Heyelan anında yolda yaya ve araç geçmemesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Arkada Köy, Balcı, Kaynarca ve Alaca köyleri heyelan nedeniyle ulaşma kapanırken, o anlar ise bölgede bulunanlar tarafından saniye saniye görüntülendi.