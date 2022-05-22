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Yerel Korku dolu anlar! Çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı
Yerel

Korku dolu anlar! Çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı

Karabük'te bir dükkanda tamirat sırasında çıkan yangında çakmak gazı bomba gibi patladı. Vatandaşlar patlamayla panik yaşarken ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 16:04:00 -
Korku dolu anlar! Çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı

Karabük’te dükkan olarak kullanılan barakada çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı.

Olay, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dükkan olarak kullanılan Ali Öztürk’e ait barakada tamirat sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı. Yangında, çeşitli giyim ve aksesuar malzemelerinin satıldığı dükkandaki çakmak gazı tüpleri bomba gibi patlamaya başladı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Patlayan gaz tüpleri çevredeki vatandaşları korkuturken, ihbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, işyeri sahibi ise yangında zarar görmeyen mallarını kurtarmaya çalıştı.

Büyük çaplı maddi hasar oluştu

Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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