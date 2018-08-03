Korkma titre! 6 SİHA daha geldi

Jandarma envanterindeki SİHA sayısı 18'e yükseldi. Güvenlik güçlerinin envanterindeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı ise 58'e ulaştı.

Baykar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 6 "Silahlı Bayraktar TB2" insansız hava aracı ve 3 yer kontrol istasyonu daha teslim etti.

6 YENİ SİHA TESLİM EDİLDİ

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı (İHA) üreticilerinden Baykar, güvenlik güçlerinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak ve aldığı siparişleri kısa sürede teslim etmek için yoğun çalışma yürütüyor.

Bu çalışmalar sonucu sözleşme sürelerinden çok önce teslimatlara imza atan Baykar, son olarak jandarma personeli tarafından kullanılmak üzere 6 SİHA ve 3 yer kontrol istasyonu teslimatı daha gerçekleştirdi.

SİHA'ların performans ve fonksiyonel test ve kabul uçuş kriterlerini başarıyla tamamlamasıyla kabul işlemleri yapıldı.