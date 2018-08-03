0553 313 94 23

Korkma titre! 6 SİHA daha geldi

Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki 'Silahlı İnsansız Hava Aracı' sayısı, teslim alınan 6 yeni SİHA ile 18'e yükseldi.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:44
Korkma titre! 6 SİHA daha geldi

Jandarma envanterindeki SİHA sayısı 18'e yükseldi. Güvenlik güçlerinin envanterindeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı ise 58'e ulaştı.

Baykar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 6 "Silahlı Bayraktar TB2" insansız hava aracı ve 3 yer kontrol istasyonu daha teslim etti.

6 YENİ SİHA TESLİM EDİLDİ

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı (İHA) üreticilerinden Baykar, güvenlik güçlerinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak ve aldığı siparişleri kısa sürede teslim etmek için yoğun çalışma yürütüyor.

Bu çalışmalar sonucu sözleşme sürelerinden çok önce teslimatlara imza atan Baykar, son olarak jandarma personeli tarafından kullanılmak üzere 6 SİHA ve 3 yer kontrol istasyonu teslimatı daha gerçekleştirdi.

SİHA'ların performans ve fonksiyonel test ve kabul uçuş kriterlerini başarıyla tamamlamasıyla kabul işlemleri yapıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:44
  1. siha
  2. Jandarma
  3. silahlı insansız hava aracı (SİHA)

YORUM YAZ

  • Osman KARAKUŞOsman KARAKUŞ39 dk önce
    Rabbım hayırlı etsin.Teknolojimiz ne kadar üstün düzeyde olursa güvenliğimizde o kadar mükemmel olur.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

''99'da Oktar tutuklandı, deprem oldu. 2018'de tutuklandı, kanlı ay tutulması oldu'' Tepki çeken açıklamalar!
  1. ''99'da Oktar tutuklandı, deprem oldu...
  2. Ballı susamlı tavuk nasıl yapılır?
  3. Muharrem İnce'nin apoletlerini..
  4. Antalya'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
  5. Çukurova Üniversitesi taban puanları..
  6. Nijerya'da tekne faciası: 21 ölü
  7. Kişi hangi akrabaları ile evlenemez?
  8. Uğur Dündar'dan CHP'ye: Hırsızlarla...
  9. Onun işi dev yapıları 'patlatmak!..
  10. Van Gölü'nde 2 silah bulundu
  11. Enez'deki Fatih Camii ezan sesini..
  12. Fındık üreticileri fiyat..
  13. Feminazileri kudurtan protesto
  14. Şanlıurfa TOKİ Küçükler Akebe kura..
  15. Youtuber Halil Söyletmez yoğun bakımda..
  16. Kebapçı Selahattin'den olay sözler:..
  17. KHK ile rütbesi sökülen polis, tarihi..
  18. FETÖ'nün talimatıyla CHP'ye üye olmuş!
  19. 15 yıldır işe gitmeyip maaş alan memur..
  20. Kayıp olup da hayatta olup olmadığı..
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
THY kariyer ilanları 2018
THY kariyer ilanları 2018
Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...