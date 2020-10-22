Korkma gel o zaman

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’cü yargı militanlarına kancayı takan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), örgütün kilit isimlerinin ipliğini pazara çıkarmaya devam ediyor. AK Parti Hükümeti’nin devrilmesi için planlanan 17-25 Aralık tezgahında rol oynayan FETÖ’cü kaçak savcı Muammer Akkaş, şantaj amaçlı usulsüz dinlemelerden ifadeye çağrıldı. “Korkmuyoruz, buradayız” diyerek adliye önlerinde bildiri dağıtan Fetullahçı yargı militanı Akkaş’ın, 2012 yılında şantaj uğruna işadamlarını dinlettirdiği, bununla da yetinmeyip usulsüz dinlemeleri kayıt altına aldırdığı ortaya çıktı. HSK da yasal hükümlere aykırı davranan Akkaş’ın savunmasının alınmasına karar verdi.

Gazete ilânı bile verildi

Ancak kaçak olduğu için karar kendisine tebliğ edilemedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu, 21 Ekim’de gazete ilanıyla kaçak savcıyı ifadeye çağırdı. Tebligatta, Fetullahçı savcının adresi ‘meçhul’ olarak yazıldı. HSK, E-72305940-2020/105-10971 sayılı tebligatta, “Müşteki Cengiz Aktürk ile o dönem vekili olan avukat Sezgin Akbaba arasında 29/02/2012 günü saat 18.07 ve 18.18’de yapılan iki adet telefon görüşmesini dinlettirdiği ve kayıt altına aldırdığı, bu şekilde 5271 sayılı CMK’nın ‘iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması’ başlıklı 135. Maddesindeki ‘şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. Kayda alma anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilir’ hükmüne aykırı davranılmıştır” denildi. Fetullahçı kaçak savcıya hukuk dersi veren HSK tarafından “Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 08.09.2020 tarihli, 2020/105 esas ve 2020/525 sayılı kararı ile; ilgilinin eyleminden dolayı 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince yapılacak müteakip işleme esas olmak üzere yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine karar verilmiştir” duyurusu yapıldı.

Abileri istedi, sahneye çıktı

HSYK’daki FETÖ’cülerden aldığı talimatla 2013’te ‘yolsuzluk’ kılıflı darbe girişimine imza atan Akkaş’ın dosyası elinden alınınca, yine HSYK’daki abilerinin yönlendirmesiyle adliye önünde “Korkmuyoruz, buradayız” yazılı bildiri dağıtmıştı. Akkaş, seçilmiş iradeye yönelik kirli operasyonu ise şöyle anlatmıştı: “Adliyeden çıkıp, servisle eve dönerken çok düşündüm ve operasyon kararı aldım.”