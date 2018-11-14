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Korkak siyonist tir tir titredi

İsrail’in Gazze’ye bomba yağdırması sonrası Kassam Tugayları roketlerle karşılık verdi. Atılan 300 roketin büyük bölümü İsrail’in güneyindeki yerleşim yerlerini vurdu. 1 kişi öldü, 53 kişi yaralandı. Siren ve ambulans seslerinin yankılandığı bölgede, sivil halk çoluk çocuk hedef alındı, korkak İsrail askerleri yerlerde süründü.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:58

Katil İsrail’in korkaklığını önceki gece dünya bir kez daha gördü... Füzeler ve savaş uçaklarıyla Filistinlilere bomba yağdırıp kahramanlık yaptığını sanan siyonistler, üç gece önce Gazze’ye operasyon için gönderdiği ajanlarının Kassam Tugayları karşısında çaresiz kalması ve kaçmak zorunda kalmasının yankıları sürerken önceki gece de Hamas’ın attığı roketler İsrail tarafından büyük korku ve endişeye neden oldu.

İsrail’in saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi’nden atılan roketler nedeniyle sınıra yakın bölgelerde bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde yaşanan korku ve panik havası tüm dünyanın dikkatini çekti.

Türk gazeteciler kaydetti

Atılan roketlerden en fazla etkilenen yerlerin başında İsrail’in güneyindeki Aşkelon Yahudi yerleşim birimi geliyor. Bölgeye düşen roketlerden bazıları Yahudi yerleşimcilerin evlerine ve iş yerlerine isabet etti. Bölgede bulunan Türk gazeteciler, roketler nedeniyle bölgede yaşanan korku ve paniği kayda aldı. Atılan roketlerden birinin Aşkelon’da bir apartmana isabet etmesinin ardından çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine geldi.

Yaşanan paniğin ardından evlerinden çıkan İsraillilerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

300 roketin 60’ı imha edildi

Öte yandan; İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamaya göre, atılan roketler nedeniyle 1 siyonist öldü, 2’si ağır 53 İsrailli yaralandı. İsrail ordusu, hava saldırılarıyla vurduğu Gazze’den önceki gece boyunca İsrail tarafına 300’den fazla roket atıldığını, bu roketlerin 60’ının Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:58
  1. Katil İsrail
  2. Filistinliler
  3. siyonistler
  4. Gazze
  5. Kassam Tugayları
  6. Hamas
  7. Gazze Şeridi
  8. Yahudi yerleşim birimleri
  9. Aşkelon Yahudi yerleşim birimi
  10. Türk gazeteciler
  11. Aşkelon
  12. Kızıl Davut Yıldızı
  13. hava saldırıları

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