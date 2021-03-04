Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu mu?

Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'na ait bir helikopter Çekmece köyü yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bölgede yoğun sis olduğu öğrenilirken helikopterde 9 askerin şehit olurken 4 asker de yaralandı.

Şehit askerlerin cenazelerinin Van'a götürüldüğü öğrenildi.

Mili Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu mu?

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düştüğü kazada şehit olanlardan birinin 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu ortaya çıktı.