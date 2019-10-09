Korgeneral Karakuş açıkladı! Kara harekâtı ne zaman başlayacak?

Taha Emre Özdemir Ankara

"Tüm operasyonlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da önce Hava Kuvvetleri vuracak ardından Kara Kuvvetleri devreye girecek." diyen Karakuş, "Bu her operasyonda böyledir. Hava Kuvvetleri bölgeyi temizleyebileceği kadar temizler ve sonrasında Kara Kuvvetleri devreye girer." ifadelerini kullandı.

"Hava harekatında vurulacak hedeflerin istihbarat bilgileri doğrultusunda Harekat Merkezi tarafından belirlendiğini belirten Karakuş, şunları söyledi:

"İki hafta önce bölgede keşif uçuşu yapan F-16'larımız hava operasyonunda vurulacak hedefleri belirledi. Hangi hedef önce vurulacaksa hava kuvvetleri o hedefleri vuracak. Devamında görev kara kuvvetlerinde olacak."

'Sivillerin olduğu bölgeyi asla havadan vurmayacağız'

"Hava Kuvvetlerinin sivillerin olduğu bölgeyi vurması söz konusu olamaz. Çözüm sürecinden sonraki operasyonlarımızı hatırlayacak olursak Sur'da, Cizre'de ve diğer bölgelerde 723 Şehit verdik. Sebep bölgede sivillerin olmasından dolayı hava harekatının düzenlememesiydi."

"Türkiye yapacağı hava harekatından sonra bölgeyi çembere alacak. Sivillerin olduğu bölge şanlı tarihimizin tamamında olduğu gibi yine Kara Kuvvetleri ile vurulacak. Çemberde kalan teröristlerde bir süre sonra teslim olmaya mecbur kalacaklar. Kara harekatının zamanlaması konusunda şu anda bilgi vermek mümkün değil. Hava harekatının ne zaman tamamlanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz."