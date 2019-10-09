0553 313 94 23

Korgeneral Karakuş açıkladı! Kara harekâtı ne zaman başlayacak?

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, "Tüm operasyonlarımızda olduğu gibi yine ilk olarak hava harekatı ile başladık. Hava Kuvvetleri belirlenen hedefleri vurduktan sonra kara harekatı başlayacak ancak bunun zamanını şimdiden tahmin edemeyiz" dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 19:22
Korgeneral Karakuş açıkladı! Kara harekâtı ne zaman başlayacak?

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"Tüm operasyonlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da önce Hava Kuvvetleri vuracak ardından Kara Kuvvetleri devreye girecek." diyen Karakuş, "Bu her operasyonda böyledir. Hava Kuvvetleri bölgeyi temizleyebileceği kadar temizler ve sonrasında Kara Kuvvetleri devreye girer." ifadelerini kullandı.

"Hava harekatında vurulacak hedeflerin istihbarat bilgileri doğrultusunda Harekat Merkezi tarafından belirlendiğini belirten Karakuş, şunları söyledi:

"İki hafta önce bölgede keşif uçuşu yapan F-16'larımız hava operasyonunda vurulacak hedefleri belirledi. Hangi hedef önce vurulacaksa hava kuvvetleri o hedefleri vuracak. Devamında görev kara kuvvetlerinde olacak."

'Sivillerin olduğu bölgeyi asla havadan vurmayacağız'

"Hava Kuvvetlerinin sivillerin olduğu bölgeyi vurması söz konusu olamaz. Çözüm sürecinden sonraki operasyonlarımızı hatırlayacak olursak Sur'da, Cizre'de ve diğer bölgelerde 723 Şehit verdik. Sebep bölgede sivillerin olmasından dolayı hava harekatının düzenlememesiydi."

"Türkiye yapacağı hava harekatından sonra bölgeyi çembere alacak. Sivillerin olduğu bölge şanlı tarihimizin tamamında olduğu gibi yine Kara Kuvvetleri ile vurulacak. Çemberde kalan teröristlerde bir süre sonra teslim olmaya mecbur kalacaklar. Kara harekatının zamanlaması konusunda şu anda bilgi vermek mümkün değil. Hava harekatının ne zaman tamamlanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 19:22
  1. Ankara
  2. F-16
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Erdoğan Karakuş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HÜDA PAR'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması!
    1. HÜDA PAR'dan 'Barış Pınarı Harekatı'..
    2. Barış Pınarı Harekatı nedir, hangi..
    3. İBB'nin Çince tabelalarına çok sert..
    4. Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl..
    5. Resulayn nerede? Resulayn neden..
    6. Emekli Astsubaylar Derneğinden Barış..
    7. Ekrem İmamoğlu’ndan Barış Pınarı..
    8. İkinci kez kıdem tazminatı nasıl..
    9. Başkomutan Erdoğan harekat merkezinde
    10. Korgeneral Karakuş açıkladı! Kara..
    11. Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi!
    12. Barış Pınarı Harekatı'nda dikkat çeken..
    13. İş elbisesi ile namaz kılınabilir mi?
    14. Birgün'den skandal operasyon haberi!
    15. Operasyondan dakikalar sonra Akit'e..
    16. Harekat sonrası Karamollaoğlu'ndan ilk..
    17. PTT 55 bin personel alımı başvuru..
    18. Mehmetçik Barış Pınarı Harekatıyla..
    19. Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı..
    20. Hainlere ağır darbe! 4 terörist..
    21. Salatalık turşusu nasıl yapılır?..
    22. İncirlik Hava Üssü'nde hareketli anlar
    23. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı..
    24. Primi silinen biri ne yapmalı |..
    25. Acur turşusu nasıl yapılır? Acur..
    26. Binali Yıldırım’dan Barış Pınarı..
    27. Harekatın ardından NATO'dan ilk açıklama
    28. Erzincan'da ot yangını! 5 saatlik..
    29. Harekat sonrası HDP'den alçak açıklama!
    30. Kayserispor'un yeni hocası belli oldu
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
    Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"