Körfezi karıştıran bakan nihayet bıraktı

Kardahi, istifa gerekçesini düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. “Halkım ve ülkemin çıkarları, şahsi çıkarlarımın üstündedir” diyen Kardahi, eylül ayında başladığı bakanlık görevinden dün itibarıyla istifa ettiğini belirtti.

Üyesi olduğu Hristiyan Marada Hareketinin lideri Süleyman Franciye ile kararını istişare ettiğini aktaran Kardahi, Lübnan halkının ve Körfez’de yaşayan Lübnanlıların kendisinden dolayı zarar görmesini istemediğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un çıktığı Körfez turuna da işaret eden Kardahi, Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri düzeltmek için Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek Macron’a destek amaçlı böyle bir karar aldığını dile getirdi.

5 ülke elçilerini geri çağırmıştı

27 Ekim’deki bir TV programında, “Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine” ilişkin soruya Kardahi, “Tabii ki toprağını koruyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor” cevabını verip Suudi Arabistan’ı katliamla suçlamıştı.

Bu sözler sonrası Suudiler, Bahreyn, Kuveyt, BAE ve Yemen Lübnan’daki büyükelçiliklerini geri çağırıp ilişkileri askıya almıştı.