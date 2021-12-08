  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Körfez'de yeni dönem
Dünya

Körfez'de yeni dönem

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Katar'ın başkenti Doha'da Doha Havalimanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani karşıladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 21:20:00 -
Körfez'de yeni dönem

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Körfez turuna devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşen Selman, Katar'a gitti.

Katar emiri karşıladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Doha Havalimanı'nda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk defineci altın dolu küpü böyle buldu! Sevinçten havalara uçtu
Gündem

Türk defineci altın dolu küpü böyle buldu! Sevinçten havalara uçtu

Define maceralarını sosyal medyada paylaşan bir kişinin yaptığı son paylaşım gündem oldu. Kazdığı çukurdaki taşı kaldıran Türk defineci altı..
Hasan Can Kaya'ya verdi veriştirdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor!
Gündem

Hasan Can Kaya'ya verdi veriştirdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor!

"Komedyen" olarak lanse edilen Hasan Can Kaya'yı "Konuşanlar" adlı program ile seyircilere küfür ederek para kazanmakla suçlayan yazar Nihat..
Erdoğan, 'Meclis'e geliyor' deyip duyurdu: Stokçulara af yok, artık el koyacağız!
Siyaset

Erdoğan, 'Meclis'e geliyor' deyip duyurdu: Stokçulara af yok, artık el koyacağız!

Yeni ekonomi modelinde stokçulukla mücadele edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay