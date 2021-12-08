Körfez'de yeni dönem
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Katar'ın başkenti Doha'da Doha Havalimanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani karşıladı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Körfez turuna devam ediyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşen Selman, Katar'a gitti.
Katar emiri karşıladı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Doha Havalimanı'nda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.