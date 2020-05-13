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Yerel

Körfez’de sokak hayvanları unutulmuyor

Körfez Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaralı durumdaki sokak hayvanlarının bakımlarını gerçekleştirirken, ilçe genelindeki belirli noktalara da yem bırakıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:27:26 -
Körfez’de sokak hayvanları unutulmuyor

Körfez Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaralı durumdaki sokak hayvanlarının bakımlarını gerçekleştirirken, ilçe genelindeki belirli noktalara da yem bırakıyor.


Körfez Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde sokak hayvanlarını unutmuyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaralı durumdaki hayvanların bakımlarını gerçekleştirirken, ilçe genelindeki belirli noktalara da yem bırakılıyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ilçe genelindeki 41 noktaya mama bırakan ekipler, su kapları da koyarak onların yanında yer alıyor.


Vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet eden Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri “İlçe genelinde belirlediğimiz 41 noktaya mama bırakıyoruz. Vatandaşlarımızdan da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmamalarını rica ediyoruz” ifadelerini ullandılar.

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