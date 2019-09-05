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Körfez’de Sıfır Atık projesine tam destek

Körfez Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçe genelinde, tekstil kumbaraları, pet şişe potaları yerleştirmeye, evsel atıkları geri dönüşüme kazandırma devam ediyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:17
Körfez’de Sıfır Atık projesine tam destek

Körfez Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçe genelinde, tekstil kumbaraları, pet şişe potaları yerleştirmeye, evsel atıkları geri dönüşüme kazandırma devam ediyor.


Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, vatandaşların evsel atıkları ücretsiz toplayarak, geri dönüşüme kazandırıyor. Kullanılmış ve atık haline gelmiş giysilerin, tekstil atıklarının, evsel atıklardan ayrı bir şekilde toplanması için yaklaşık 56 noktaya “Giysi ve Tekstil Atık Toplama Kumbaraları” yerleştirildi. Kumbaralara atılan atıklar her gün belirlenen saatte toplanarak geri dönüşüm merkezine götürülüyor. Körfez Belediyesi, hayata geçirdiği basketbol potası şeklindeki pet şişesi çöp kutularıyla çöp atmayı eğlenceli hale getirirken, çevre bilincini de etkili hale getirdi.


“Gelecek senin ellerinde” ve “Geleceğini çöpe atma, pet şişeni potaya at” sloganları ile hayata geçirilen proje kapsamında ilk potalar Körfez Devlet Hastanesi ile Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önüne konulmuştu. Körfez Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı pet şişe potalarını Körfez’in her noktasına yerleştirdi. Yetkililer, basket potası şeklindeki çöp kutuları ile toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılarak, ülke ekonomisine katkıda da bulunduğunun altını çizdi. Sıfır Atıkta önemli çalışmalar yürüten Körfez Belediyesi, 2018 yılı içerisinde 40 ton atık ekonomiye geri kazandırdı. Belediye yetkilileri konuyla ilgili, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında başlatılan kampanya ile ilçemizin farklı noktalarındaki meydanlara, sokaklara ve iş yerlerine atık toplama ünitelerini yerleştirmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:17
  1. doğa

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