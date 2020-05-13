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Yerel

Körfez’de semt pazarları denetleniyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hafta içi her gün kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:10:51 -
Körfez’de semt pazarları denetleniyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hafta içi her gün kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.


Körfez Belediyesi zabıta ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında denetim çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Pazar girişlerinde vatandaşlara maske dağıtırken, ateş ölçümü de gerçekleştiriyor. Vatandaşlara ayrıca pazarda sosyal mesafe kuralına oymaları noktasında da bilgilendiriliyor.


Ekipler sadece vatandaşlara değil, pazarcı esnafına da maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Maskesiz olan esnaf uyarılırken, maske ve eldiven takmaları sağlanıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle hijyen konusunda esnafa uyarılarda bulunuyor.

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