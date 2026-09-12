Yaşlı çift yetkililerden yardım istedi: Ana yurdum burası dayanamıyorum!

"Ev yandı, hiçbir şeyim kalmadı. Bizim köyümüzde tek giriş-çıkış var. Bizi arayıp ‘Yangın köye yaklaştı, kaçın kurtulun’ dediler. Biz eşimle hemen çıktık. Eğer çıkmasak biz de yanardık. Eşim engelli olduğu için onu da bırakıp kaçamam. Buna da şükür. Hiçbir şeyim kalmadı. Bütün eşyalarım yandı." diyen Gül, yıllar boyunca biriktirdiği hatıralarının da kül olduğunu söyledi.