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Yaşlı çift yetkililerden yardım istedi: Ana yurdum burası dayanamıyorum!

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Yaşlı çift yetkililerden yardım istedi: Ana yurdum burası dayanamıyorum!

Adana'nın Aladağ ilçesinde orman yangınında evlerini kaybeden Gül çifti, yaşadığı dehşeti anlatarak yetkililerden yardım istedi.

#1
Foto - Yaşlı çift yetkililerden yardım istedi: Ana yurdum burası dayanamıyorum!

Adana’nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine yayılan orman yangını kontrol altına alındı.

#2
Foto - Yaşlı çift yetkililerden yardım istedi: Ana yurdum burası dayanamıyorum!

ALEVLERİN ARASINDA TAHLİYE EDİLDİLER Şu ana kadar Kozan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde 285 hanede 835 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Bazı ev ve ahırlar da yangından zarar gördü.

#3
Foto - Yaşlı çift yetkililerden yardım istedi: Ana yurdum burası dayanamıyorum!

46 YILLIK EVLERİ KÜL OLDU Yangından en fazla etkilenen bölgelerden biri Aladağ ilçesine bağlı Dailer Mahallesi oldu. Meydana gelen yangında evleri hasar gören vatandaşlar yardım bekliyor.

#4
Foto - Yaşlı çift yetkililerden yardım istedi: Ana yurdum burası dayanamıyorum!

"EV YANDI HİÇBİR ŞEYİM KALMADI" 46 yıldır aynı ev​de yaşayan 6 çocuk annesi Fatiş Gül, bedensel engelli eşi Mehmet Gül (72) ile birlikte alevlerin arasından güçlükle kaçtıklarını anlattı.

#5
Foto - Yaşlı çift yetkililerden yardım istedi: Ana yurdum burası dayanamıyorum!

"Ev yandı, hiçbir şeyim kalmadı. Bizim köyümüzde tek giriş-çıkış var. Bizi arayıp ‘Yangın köye yaklaştı, kaçın kurtulun’ dediler. Biz eşimle hemen çıktık. Eğer çıkmasak biz de yanardık. Eşim engelli olduğu için onu da bırakıp kaçamam. Buna da şükür. Hiçbir şeyim kalmadı. Bütün eşyalarım yandı." diyen Gül, yıllar boyunca biriktirdiği hatıralarının da kül olduğunu söyledi.

#6
Foto - Yaşlı çift yetkililerden yardım istedi: Ana yurdum burası dayanamıyorum!

"BÜTÜN HATIRALARIM YANDI" 6 çocuğunu bu evde büyüttüğünü belirten Fatiş Gül, yangında geçmişine dair ne varsa kaybettiğini dile getirdi.

#7
Foto - Yaşlı çift yetkililerden yardım istedi: Ana yurdum burası dayanamıyorum!

Gül, "6 çocuğum var ve hepsini bu evden çıkarttım, evlendim. Bütün hatıralarım yandı. Çocukluğumun hatıraları, resimlerim gitti. Onları görünce ben de yanıyorum." diye konuştu.

#8
Foto - Yaşlı çift yetkililerden yardım istedi: Ana yurdum burası dayanamıyorum!

"BİR TEK BU TEKERLEKLİ SANDALYE KALDI" Yangın sırasında tekerlekli sandalyesini alarak evden çıkabildiğini anlatan Mehmet Gül, "Hiçbir şeyim kalmadı. Bütün eşyalarım yandı. Bir daha onları alamam. Gücüm yetmez. Allah’tan hayırlısı, yapacak bir şey yok. Alev buraya gelmeden kaçtık. Ana yurdum burası, dayanamıyorum. Tekerlekli sandalyelerim de yandı. Bir tek şu anda kullandığım kaldı." dedi.

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