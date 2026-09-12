Prof. Dr. Selman Öğüt’ten 11 Eylül çıkışı: Fizik yasaları o gün tatile çıkmıştı!

Prof. Dr. Selman Öğüt, ABD tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri olan 11 Eylül 2001 saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İkiz Kuleler'in çöküş biçimine dikkat çeken Öğüt, binaların altına patlayıcı yerleştirilmeden bu şekilde çökmesinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Öğüt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“11 Eylül Saldırısında ikiz kulelerin altına patlayıcı yerleştirilmeden bu şekilde çökmesi imkansızdı. Bütün uzmanlar artık daha yüksek sesle bu hakikati dile getiriyor.”

“Lise seviyesinde fizik bilgisine sahip olan biri...”

Kulelerin çöküşüne ilişkin bazı uzmanların değerlendirmelerine de atıfta bulunan Öğüt, uçakların binaların üst bölümlerine çarpmasının ardından yaşanan çöküşün fizik kuralları açısından sorgulandığını belirtti.

Öğüt, uzmanların, “Lise seviyesinde fizik bilgisine sahip olan biri, uçağın en tepeye çarpmasının bütün binayı çökertmeyeceğini bilir” şeklindeki değerlendirmesini aktardı.

“Küreselciler kendi ülkelerinde katliam yaptılar”

Öğüt, açıklamasının devamında çok daha çarpıcı bir değerlendirmede bulunarak 11 Eylül saldırılarının arkasındaki güçlere ilişkin görüşünü de paylaştı.

“Küreselciler kendi ülkelerinde katliam yaptılar” diyen Öğüt, Amerikan toplumunda geçmişte yaşananlara ilişkin yeni bir sorgulama sürecinin başladığını ifade etti.

Saldırılarda binlerce Amerikalının yakınlarını kaybettiğini hatırlatan Öğüt, 11 Eylül'ün ardından başlatılan Afganistan ve Irak savaşlarının da Amerikan halkına ağır bir bedel ödettiğine dikkat çekti.

Irak ve Afganistan savaşlarını hatırlattı

Öğüt, saldırıların ardından işgal için Irak ve Afganistan’a gönderilen Amerikan askerlerinden hayatını kaybedenlerin tabutlarının ülkelerine döndüğünü belirterek, yaşananların Amerikan toplumu üzerindeki etkisine işaret etti.

ABD'nin İsrail'e sağladığı mali ve siyasi desteği de değerlendirmesine dahil eden Öğüt, “Katil İsrail için akıtılan para ve girilen riskler işin cabası” ifadelerini kullandı.

“Amerika bambaşka bir iç hesaplaşmaya gidiyor”

ABD'de 11 Eylül saldırılarından dış müdahalelere kadar uzanan dönemin giderek daha fazla sorgulandığını ifade eden Öğüt, Amerikan halkının yaşananların hesabını sormak istediğini belirtti.

Öğüt, değerlendirmesini “Amerika bambaşka bir iç hesaplaşmaya gidiyor” sözleriyle tamamladı.

Paylaşımında İkiz Kuleler'in çöküşüne ilişkin bir görüntüye de yer veren Öğüt, görüntünün üzerine yazılan şu ifadeyi aktardı:

“Bu, İkiz Kuleler çökmeye başladığında 11 Eylül'de olması gereken şeydi. Ama fizik yasaları o gün tatile çıkmıştı.”