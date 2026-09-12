10 basamak birden yükseldi: Türk inşaat devi zirveye koşuyor

Limak İnşaat, uluslararası inşaat sektörünün en önemli referansları arasında gösterilen Engineering News-Record'un (ENR) ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' 2026 listesinde, geçtiğimiz yıla kıyasla 10 basamak yükselerek 51'inci sırada yer aldı. Şirketlerin 2025 yılında kendi ülkeleri dışında yürüttükleri projelerin baz alındığı listede Limak İnşaat, 48 Türk şirketi arasında bu yıl üçüncü sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidinin toplam geliri yüzde 9,7 artarak 550,6 milyar dolara ulaşırken, Türk şirketlerinin uluslararası proje gelirleri 24,9 milyar dolar oldu. Türkiye, 48 şirketle firma sayısı bakımından Çin'in ardından dünya ikincisi olurken, uluslararası proje gelirlerindeki yüzde 4,5'lik payıyla iki basamak yükselerek dünyada yedinci sıraya çıktı. Bu tablo, Türk müteahhitlik sektörünün farklı mevzuat, finansman ve çalışma koşullarına sahip pazarlarda geliştirdiği mühendislik ve proje yönetimi birikiminin küresel rekabet gücüne yansımasını ortaya koyuyor.

14 ÜLKEDE ULUSLARARASI PROJE DENEYİMİ

1976 yılında kurulan Limak, bugün 14 ülkede yaklaşık 50 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar toplam değeri 25 milyar doları aşan 200'ün üzerinde projeyi tamamlayan şirket; havalimanı, otoyol, liman, raylı sistem, hidroelektrik santral, endüstriyel tesis ve stadyum gibi farklı alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor. Bu birikimin Türkiye'deki somut örneklerini 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, İstanbul Havalimanı, İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi ve Yusufeli Barajı gibi büyük ölçekli yatırımlar oluşturuyor.

Faaliyetlerinin büyük bir kısmını uluslararası pazarlarda yürüten Limak İnşaat'ın güncel portföyünde ise Barselona'daki Spotify Camp Nou Stadyumu Yenileme ve Genişletme Projesi, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Dubai Metro Mavi Hat Projesi'ndeki çalışmalar öne çıkıyor.

Şirket, uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini büyütürken farklı coğrafyalarda edindiği proje geliştirme ve yönetme deneyimini yeni yatırımlara taşımayı sürdürüyor. Güçlü yerel ortaklıklarla faaliyet gösterdiği pazarlardaki varlığını derinleştirmeyi hedefleyen Limak, yüksek mühendislik kapasitesi gerektiren projelerle Türkiye'nin küresel müteahhitlik sektöründeki konumuna katkı sağlamaya devam ediyor.