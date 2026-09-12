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Gündem Gürlek: 16 ilde turizm güvenliği denetimi yapıldı! 323 şüpheliden 106’sı tutuklandı
Gündem

Gürlek: 16 ilde turizm güvenliği denetimi yapıldı! 323 şüpheliden 106’sı tutuklandı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Gürlek: 16 ilde turizm güvenliği denetimi yapıldı! 323 şüpheliden 106’sı tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerinde huzur ve güvenliği sağlamak adına gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Turizm bölgelerinde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayarak "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini koruyarak Türkiye’nin turizmdeki güçlü marka değerini daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda; Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda jandarma ve polis teşkilatlarıyla haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 ilde operasyon düzenlendiğini duyuran Gürlek, şunları kaydetti:

"Turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemlerinde 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 20 şüpheli tutuklandı. Şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerinde 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 43 şüpheli tutuklandı. Turistlerin malvarlığına yönelik suçlarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 40 şüpheli tutuklandı. Ayrımcılık, özel hayatın ihlali, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemler ile kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlarda 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı. Bu çalışmalarda emeği geçen Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın ilgili birimlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir; öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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