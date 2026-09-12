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Otomotiv
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Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu

İkinci el otomobil piyasasında alıcıların en çok ilgi gösterdiği ve satış sürecinde öne çıkan 10 model belli oldu. İşte piyasası en güçlü otomobiller…

#1
Foto - Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu

EN ÇOK İLAN VERİLEN MARKALAR BELLİ OLDU Ağustos ayında ikinci el otomobil ilanlarında marka bazında Renault ilk sıradaki yerini korudu. Renault’u Fiat ve Volkswagen takip etti.

#2
Foto - Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu

İLAN HACMİNE GÖRE EN ÇOK YER ALAN 10 MARKA ŞÖYLE SIRALANDI:

#3
Foto - Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu

RENAULT

#4
Foto - Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu

FİAT

#5
Foto - Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu

VOLKSWAGEN

#6
Foto - Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu

FORD

#7
Foto - Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu

OPEL

#8
Foto - Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu

HYUNDAİ

#9
Foto - Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu

HYUNDAİ

#10
Foto - Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu

TOYOTA

#11
Foto - Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu

BMW

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