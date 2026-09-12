Piyasası en güçlü 10 otomobil belli oldu
İkinci el otomobil piyasasında alıcıların en çok ilgi gösterdiği ve satış sürecinde öne çıkan 10 model belli oldu. İşte piyasası en güçlü otomobiller…
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İkinci el otomobil piyasasında alıcıların en çok ilgi gösterdiği ve satış sürecinde öne çıkan 10 model belli oldu. İşte piyasası en güçlü otomobiller…
EN ÇOK İLAN VERİLEN MARKALAR BELLİ OLDU Ağustos ayında ikinci el otomobil ilanlarında marka bazında Renault ilk sıradaki yerini korudu. Renault’u Fiat ve Volkswagen takip etti.
İLAN HACMİNE GÖRE EN ÇOK YER ALAN 10 MARKA ŞÖYLE SIRALANDI:
RENAULT
FİAT
VOLKSWAGEN
FORD
OPEL
HYUNDAİ
HYUNDAİ
TOYOTA
BMW
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