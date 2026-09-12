Sağlıkçılardan Gazze için anlamlı eylem: 16 bin 277 çocuğun ismi 12 metrelik brandada

Filistin'deki çocukların ninniyle değil bomba sesleriyle uyumaya çalıştığını vurgulayan Üzüm, "Gazzeli çocuklar, literatüre giren 'travma' kelimesinin her türlüsünü yaşıyor. Bu çocukların, savaşın ortasında İsrail'e yiğitçe meydan okumaları, bir anlık tebessümleri, yağmur altındaki dansları, İslam alemine imanlarını sorgulatacak tevekkülleri tabii ki tarihe geçecek. Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken biz de sessiz kalamayız. Onların katledilişini dünyaya duyurabilmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.