Sağlıkçılardan Gazze için anlamlı eylem: 16 bin 277 çocuğun ismi 12 metrelik brandada
Kayseri’de sağlık çalışanları, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 16 bin 277 çocuğun ismini brandaya yazarak sergiledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’de sağlık çalışanları, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 16 bin 277 çocuğun ismini brandaya yazarak sergiledi.
Kentte görev yapan bir grup sağlık çalışanı, son 3 yılda Filistin'de hayatını kaybeden 21 bin 500 çocuktan 16 bin 277'sinin ismini 12 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde bir brandaya yazdırdı.
Talas ilçesindeki Gazzeli Çocuklar Parkı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail'e tepki gösterdi.
Burada grup adına açıklama yapan Uzm. Dr. İsa Üzüm, Filistin'de birçok çocuğun ailesini bile tanıyamadan öldüğünü belirtti.
Filistin'deki çocukların ninniyle değil bomba sesleriyle uyumaya çalıştığını vurgulayan Üzüm, "Gazzeli çocuklar, literatüre giren 'travma' kelimesinin her türlüsünü yaşıyor. Bu çocukların, savaşın ortasında İsrail'e yiğitçe meydan okumaları, bir anlık tebessümleri, yağmur altındaki dansları, İslam alemine imanlarını sorgulatacak tevekkülleri tabii ki tarihe geçecek. Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken biz de sessiz kalamayız. Onların katledilişini dünyaya duyurabilmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
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