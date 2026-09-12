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Roka ve pazıyla ilgili kafaları karıştıran soru: Kanser riskini artırıyor mu?

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Roka ve pazıyla ilgili kafaları karıştıran soru: Kanser riskini artırıyor mu?

Yeşil yapraklı bitkiler üzerinde yeni bir araştırma daha başlatıldı. Bilim insanları içerisinde doğal olarak nitritler üzerinde çalışma başlattı.

#1
Foto - Roka ve pazıyla ilgili kafaları karıştıran soru: Kanser riskini artırıyor mu?

NİTRİT TÜKETİMİ YÜKSEK OLAN ERKEKLERDE RİSK DAHA FAZLA İsveç’te 82 bin kişinin beslenme alışkanlıklarını inceleyen bilim insanları, nitrit tüketimi yüksek olan erkeklerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 23 daha fazla olduğu belirtildi.

#2
Foto - Roka ve pazıyla ilgili kafaları karıştıran soru: Kanser riskini artırıyor mu?

Bağırsağın alt bölümlerinde görülen kanser türlerinin ise yüzde 50’ye kadar yükseldiği görüldü.

#3
Foto - Roka ve pazıyla ilgili kafaları karıştıran soru: Kanser riskini artırıyor mu?

Uzmanlar, yapılan araştırmalar sonucunda, “roka ve pazı” tüketilmemeli şeklinde çıkarım yapılmaması gerektiğini belirtti.

#4
Foto - Roka ve pazıyla ilgili kafaları karıştıran soru: Kanser riskini artırıyor mu?

Yapılan çalışmalarda nitritin hangi gıdadan alındığı bağımsız olarak toplam tüketim miktarı ile kanser riski arasındaki ilişkiyi inceledi.

#5
Foto - Roka ve pazıyla ilgili kafaları karıştıran soru: Kanser riskini artırıyor mu?

İŞLENMİŞ ET TÜKETENLER DİKKAT Türkiye gazetesinin haberine göre; nitritin özellikle işlenmiş et ürünlerinde bulunduğu belirtildi.

#6
Foto - Roka ve pazıyla ilgili kafaları karıştıran soru: Kanser riskini artırıyor mu?

Sucuk, salam ve pastırma gibi ürünlerde nitritin koruyucu madde olarak kullanıldığına dikkat çekildi.

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