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Spor CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Erzurumspor FK
Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Erzurumspor FK

Yeniakit Publisher
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CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Erzurumspor FK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk ediyor. Karşılaşma Beşiktaş 2 - 0 Erzurumspor FK skoruyla devam ediyor.

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Beşiktaş 2 - 0 Erzurumspor FK

46' Maçın ikinci yarısına Erzurumspor başladı.

45' İlk yarı 2-0 sona erdi.

45' Orkun'un ortasına Oh kafayı vurdu, son anda kaleci çıkardı.

45' Trossard'ın ara pasına hareketlenen Olaitan karşı karşıya vuruşunu yaptı, kaleci son anda çıkardı.

41' İlk yarının son bölümünde tempo oldukça düşük.

27' GOL! Trossard topu ağlara gönderdi. Trossard topla ilerledi ve pasını sol taraftaki Oh'a bıraktı. Oh'un içeri çevirdiği pasa Trossard kayarak vuruşunu yaptı ve skoru 2-0'a getirdi.

26' Sarı Kart: K. Ouattara

21' GOL! Emirhan Topçu topu ağlara gönderdi. Orkun'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Emirhan, kafayla uzak direğe iyi bir vuruş yaptı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

16' Olaitan'ın vuruşu üstten auta gitti.

15' Sarı Kart: O. Kokcu

12' Cardoso'nun sağ çaprazdan vuruşunda top yandan auta gitti.

10' Murillo'nun serbest vuruşunda top üstten auta gitti.

8' Oh, ceza sahası yayı üstünde yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

5' Trossard'ın ara pasında Orkun çizgiye indi ve topu içeri çevirdi, ön direğe hareketlenen Cerny vuruşunu yaptı ama top az farkla auta gitti.

2' Murillo'nun ara pasında Oh sağ çaprazdan karşı karşıya kaldı. Oh'un vuruşunu son anda kaleci çıkardı. Dönen topa Trossard'dan önce savunma ayak koydu.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, Trossard, Oh

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu

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