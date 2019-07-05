Körfez’de görüntü kirliliğine geçit verilmiyor

Körfez Belediyesi ekipleri ilçe içerisinde görüntü kirliliğine yol açan, izinsiz afiş ve pankartları temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yapılan taramalar ile üst geçit, parklar, kamu kurum duvarları ve alt geçitlerdeki duvar yazılarını temizliyor. Görüntü kirliliğine yol açan duvar yazılar için kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, temizlik sonrası vatandaşlara kent görünümünün korunması konusunda uyarıda da bulunuyor. Duvar yazılarının yapılara ve kent görüntüsüne zarar verdiğini vurgulayan yetkililer, “Maalesef duvarlara ve parklardaki banklara yazı yazmak gibi olumsuz alışkanlıklar var. Bu duvar yazıları iki dakikada yazılıyor, ancak silinmesi oldukça vakit alıyor. Dolayısı ile bu konuda bütün vatandaşlarımızda hassasiyet bekliyoruz” dediler.