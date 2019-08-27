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Körfez’de elektronik atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Körfez Belediyesi tarafından toplanan elektronik atıklar, ekonomiye kazandırılıyor.

27 Ağustos 2019 Salı 11:51
Körfez’de elektronik atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Körfez Belediyesi tarafından toplanan elektronik atıklar, ekonomiye kazandırılıyor.


Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezinde sadece ambalaj atıkları değil, elektronik atıklar da ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor. Ömrünü tamamlaması ve bozulması sonrasında atıl durumda kalan cep telefonlarının bataryaları, patlama riski sebebiyle kimi zaman büyük tehlike oluşturabiliyor. Kartepe Belediyesi ekipleri de gelen talep üzerine vatandaşlardan teslim aldığı cep telefonlarını lisanslı firma aracılığı ile bertaraf ederek tekrar ekonomiye kazandırıyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:51
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