Körfez ülkesinden ABD'ye "F-35" tehdidi

Wall Street Journal gazetesine konuşan Amerikalı kaynaklara göre BAE yönetimi ABD’li yetkilileri anlaşamadan geri çekilmekle tehdit etti. BAE’nin geri çekilme tehdidinin arkasında ana neden ise ABD tarafının koyduğu ağır güvenlik gereksinimleri.

"Fazla külfetli şartlar"

BAE’li yetkililer ABD’nin koyduğu şartları "fazla külfetli" olarak nitelendiriyor. ABD’nin koyduğu şartlar arasında Çin ile güvenlik ilişkilerinin gevşek tutulması da yer alıyor. Amerikan tarafı, F-35’e ait bilgilerin Çin tarafından çalınabileceğinden endişe duyuyor.

Trump yönetiminin görevden ayrılmasına saatler kala imzalanan anlaşmanın ölü olup olmadığı ise henüz belirsiz. BAE’nin tehdidinin müzakere amaçlı olduğu düşünülüyor. Bu kapsamda BAE’li yetkililerin Çarşamba günü Washington’a gelerek Pentagon’da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Çin ve BAE arasındaki ilişkiler gerilimin ana sebebi

Amerikan tarafı endişelerinin meşru olduğunu kaydederken BAE ile anlaşmayı korumak istediklerini de vurguluyorlar. ABD tarafının esas endişesi ise BAE ve Çin arasında gittikçe gelişen ilişkiler ve Çin’in BAE’de etkisinin giderek artması.

ABD’li yetkili: Bu satışlara olan bağlılığımızı sürdürüyoruz ve BAE bazı endişelerini dile getirdi. Açıkçası bizim de bazı sorularımız var. Bu tür ileri geri adımlar önemli silah satışları için olağandışı değildir ve bu konuların üstesinden gelebiliriz. Ortak askeri diyaloğun bize bunu yapmak için bir fırsat vereceğini düşünüyoruz.

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