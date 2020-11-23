Körfez ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 796'ya, Umman'da 1386'ya, Kuveyt'te 868'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 554'e yükseldi. Katar ve Bahreyn'de ise vaka sayısı arttı. ​​​​​​​

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 16 kişinin daha hayatını kaybettiği, 231 yeni vaka tespit edildiği, 445 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 796'ya, vaka sayısının da 355 bin 489'a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 343 bin 816 olduğu ifade edildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre virüs nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti, 275 kişide Kovid-19 tespit edildi, 308 kişi sağlığına kavuştu.

Toplam can kaybının 1386'ya, vaka sayısının 122 bin 356'ya yükseldiği Umman'da, iyileşenlerin sayısı da 113 bin 577 oldu.​​​​​​​

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da salgın nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 337 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 670 hastanın iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam vefat sayısının 868'e, vakaların da 140 bin 393'e çıktığını, hastalığı yenenlerin sayısının ise 132 bin 848 olduğunu aktardı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 2 kişi daha yaşamını yitirdi, 1065 yeni vaka tespit edildi, 707 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 544'e, vaka sayısının 160 bin 55'e çıktığı BAE'de, virüsü yenenlerin sayısı ise 149 bin 578'e ulaştı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 186 kişinin enfekte olduğu, 204 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Vakaların 137 bin 415'e, iyileşen hasta sayısının da 134 bin 486'ya ulaştığı aktarılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 236 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 114 kişinin enfekte olduğu, 212 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Vakaların 85 bin 705'e, iyileşen hasta sayısının da 83 bin 829'a çıktığı ifade edilen açıklamada, yeni can kaybı kaydedilmeyen ülkede bugüne kadar 339 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi yinelendi.