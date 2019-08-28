Körfez mahallelerinde yoğun çalışma

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi ekipleri, mahallelerde tespit edilen eksikleri gidermek adına yoğun bir çalışma yürütüyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda son olarak Hereke bölgesinde hem ana caddelerde hem de sokaklarda çalışma yürüttü. Ekipler tarafından daha önce tespiti yapılan ve vatandaşların da taleplerinin yer aldığı program kapsamında çalışma yürüten ekipler, eksiklikleri giderdi.

Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince de ilçenin dört bir yanında kötü görüntüye sebebiyet veren yabani otların biçme işlemlerini aralıksız sürdürülüyor. Yaz aylarının başından bu yana aralıksız olarak çalışma yürüten ekipler, son olarak Barbaros Mahallesi’nde detaylı bir çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında mahalle aralarındaki boş arsalar ve kaldırım kenarlarındaki yabani otlar temizlendi.