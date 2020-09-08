Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Filistinli grupların genel sekreterler toplantısında KİK ülkelerine yönelik açıklamalarından dolayı rahatsızlığını ileterek yapılan açıklamaları kınadığını söyledi.

Başta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yönetiminden, KİK'e karşı yapılan açıklamalardan dolayı özür dilenmesini isteyen Hacraf, hızını alamayarak Filistin davasının ticarete dönüştürüldüğünü iddia etti.

Filistin'de ulusal birlik için geçtiğimiz günlerde Ramallah ve Beyrut'ta düzenlenen Filistinli grupların genel sekreterler toplantısında, İsrail-BAE normalleşmesinin reddedildiği açıklanmıştı.

Toplantıda BAE'nin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasının Filistin halkını sırtından hançerlediği belirtilmişti.

BAE ve İsrail arasındaki normalleşme anlaşması ABD tarafından memnuniyetle karşılanırken, Filistin, Türkiye, Katar ve bazı İslam ülkeleri tepki göstermişti.