Körfez can çekişirken Soyer İzmirlilerle dalga geçti! 'Çoluk çocuk yüzeceğiz'

Yerel seçimler öncesi '3 yılda Körfez yüzülecek hale gelecek' vaadini veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aradan geçen yıllara rağmen sözünü yerine getiremedi.

Her geçen yıl daha da kötüye giden körfez özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artması ile birlikte yaydığı kötü kokuyla vatandaşın çilesi haline geliyor.

Genelde yaz aylarında görülen deniz marullarının kışın bile İzmir Körfezi'nde görülmesi kirliliğin en göze çarpan sonuçları arasında yerini aldı.

Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü ile İzmir Planlama Ajansı (İZPA) işbirliğiyle hazırlanan "Yaşayan Körfez Sualtı Fotoğraf Sergisi"nde yaptığı açıklama ile de tepkileri üzerine çekti.

Soyer "Bu güzelim Körfez'de tekrar çoluk çocuk yüzeceğiz, eğleneceğiz ama daha fazlası bu şehrin dünyadaki marka değerini büyütmüş olacağız" diye konuştu.

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İzmirlilerin yaz sıcağında kapısını penceresini açamadığı koku şikayetinin de yüzde 90 oranında azaldığını belirten Soyer "Geçen yıldan bu yana aldığımız şikayetleri karşılaştırdık ve yüzde 90 oranında koku şikayetinin azaldığını gördük." dedi.

Soyer'in bu açıklamaları özellikle sosyal medyada büyük tepki gördü.