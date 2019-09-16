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Körfez Belediyesi’nden çöp konteynerlerine bakım

Körfez Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelindeki hasar gören çöp konteynerleri onarılıyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:58
Körfez Belediyesi’nden çöp konteynerlerine bakım

Körfez Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelindeki hasar gören çöp konteynerleri onarılıyor.


Rutin temizlik faaliyetlerini sürdüren Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıpranan ve hasar gören çöp konteynerlerini onarma çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı onarım ekibi tarafından tespit edilen yıpranmış, eskimiş, arızalı çöp konteynırları arızaları giderildikten sonra dezenfekte edilerek Körfezlilerin hizmetine sunuluyor. Cadde, sokak temizliğinin yanı sıra, bakım ve onarım işlerini de yaptıklarını belirten yetkililer, “Sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir Körfez için ekiplerimizin rutin çalışmaları devam ederken, kötü koku ve görüntüleri önlemek, hijyenik şartları muhafaza edebilmek amacıyla konteynırlarımızı da tek tek elden geçiriyoruz. Tamir ve dezenfeksiyonlarını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz” dediler.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:58
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