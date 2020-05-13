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Yerel

Körfez Belediyesi’nden berber ve kuaförlere dezenfektan pompası

Körfez Belediyesi, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve berber salonlarına dezenfektan pompası, dezenfektan ve hijyen seti dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:25:00 -
Körfez Belediyesi’nden berber ve kuaförlere dezenfektan pompası

Körfez Belediyesi, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve berber salonlarına dezenfektan pompası, dezenfektan ve hijyen seti dağıttı.


Körfez Belediyesi, 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve berber salonlarına dezenfektan pompası, dezenfektan ile hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi. Berberler ve kuaförler dışında ekipler ayrıca mahalle muhtarları, eczaneler ve bankalara da dezenfektan pompası ve dezenfektan verdi. Teslim sırasında kullanımı hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.


Berber ve kuaförler dışında sağlık ocakları, mahalle muhtarlıkları ve bankalara da dezenfektan pompası ve dezenfektan verildi. Ekipler ayrıca kullanımı hakkında da bilgiler verdi. Fatih Mahalle Muhtarı Salih Yolcu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e koronavirüsle mücadelede ilk günden bu yana verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

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