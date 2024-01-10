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Sosyal Medya Koreli damat baklavayı böyle savundu: "Yunan Türkiye'nindi zaten" İzleyenler kahkahaya boğuldu
Sosyal Medya

Koreli damat baklavayı böyle savundu: "Yunan Türkiye'nindi zaten" İzleyenler kahkahaya boğuldu

Yeniakit Publisher
2024-01-10 09:39:00 -

Sosyal medya fenomeni Hatice Albayrak'ın Güney Koreli eşi Myung Kyu Kang ile baklava yediği anlarda aralarında geçen sohbet sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya fenomeni Hatice Albayrak'ın videosu yeniden gündem oldu. Güney Koreli eşiyle baklava yiyen Albayrak, "Baklava Türkiye'nin... Birileri çalmaya çalışıyor da..." dedi. Durum üzerine eşi, "Bu Tük yemeği, kim başka yemeği diyor" sorusunu yöneltti. Albayrak bu soruya "Mısır, Yunan" diyerek cevap verdi. Duruma şaşıran Güney Koreli adam, "Mısır, Yunan mı... Onlar Türkiye'nindi zaten" diyerek cevap verdi. O anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

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