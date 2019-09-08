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Kore Yarımadası'ndaki Lingling Tayfunu

Güney Kore'de tayfunun yol açtığı hasarın tespit ve onarım çalışmaları sürüyor- Güney Kore genelinde tayfun nedeniyle kesintiye uğrayan enerji arzını tamamen normale döndürmek için yaklaşık 8 bin işçi görev yapıyor

08 Eylül 2019 Pazar 11:17
Kore Yarımadası'ndaki Lingling Tayfunu

ANKARA (AA) - Güney Kore, ülkenin batı kıyılarında dün etkili olan, 3 kişinin hayatını kaybettiği Lingling Tayfunu'nun yol açtığı hasarı gidermek için çalışıyor.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de, beraberinde getirdiği şiddetli yağmur ve güçlü rüzgarlarla Kore Yarımadası'nı vuran tayfunun, ülkede yol açtığı hasarın tespiti ve onarımı için çalışmalar sürüyor.

Hükümetin afetle mücadele kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkeyi dün etkisi altına alan Lingling Tayfunu'nda 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Tayfunda yaklaşık 3 bin 600 mülkün hasar görürken 7 bin hektardan fazla tarım arazisinin de tayfundan etkilendiği kaydedildi.

- Enerji arzını tamamen normale döndürmek için yaklaşık 8 bin işçi çalışıyor

Güney Kore'de devlete ait Kore Elektrik Üretim Şirketi KEPCO, tayfun nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinden etkilenen 160 binden fazla hanenin yüzde 99,7'sine bu sabah itibarıyla yeniden elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

Şirket, ülke genelinde enerji arzını tamamen normale döndürmek için halihazırda yaklaşık 8 bin işçinin görev yaptığını kaydetti.

- Uçak ve gemi seferleri normale dönüyor

Tayfun nedeniyle cuma günü ve dün, Jeju Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 400 iç ve dış hatlar uçuşu iptal edilirken, Incheon Uluslararası Havalimanı'nda da 120 uçuşun iptal edildiği bildirilmişti.

Yetkililer, ülkenin ana havalimanlarındaki yolcu seferleri ile güney kıyılarındaki gemi seferlerinin normale döndüğünü belirtti.

Jeju Havalimanından bir yetkili, Lingling Tayfunu nedeniyle iptal edilen uçuşların tüm yolcularının, bugün hava yoluyla varış noktalarına taşınacağını ifade etti.

- Rüzgar hızı saatte yaklaşık 196 kilometreye kadar çıkmıştı

Güney Kore Meteoroloji Kurumu, dün, tayfunun taşıdığı rüzgarların hızının gün içinde saatte 195,8 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurmuştu.

Yetkililer, Boryeong kentinde yaşlı bir kadının, Incheon kentinde bir otobüs şoförünün ve Paju kentinde 61 yaşında bir adamın tayfunun neden olduğu kazalarda yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

- Tayfun Kuzey Kore'de de hasara neden oldu

Kuzey Kore medyası, tayfunun ülkede elektrik kesintilerine, demir yolu hizmetlerinde aksamalara, tarım arazilerinde, yollarda ve köprülerde hasara neden olduğunu belirtti.

Haberlerde, tayfunda kaç kişinin yaşamını yitirdiği ya da yaralandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, Lingling Tayfunu'nun dün öğleden sonra Kuzey Kore'ye ulaştığını aktarmıştı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da, "ülkede tüm ekili alanlarda ve birimlerde, afetlerden kaynaklanacak zararı önlemek için sıkı tedbirlerin alınacağı" bilgisi paylaşılmıştı.



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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:17
  1. Güney KORE
  2. Lingling Tayfunu

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