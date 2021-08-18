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Spor Kore basınından iddia: İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Spor

Kore basınından iddia: İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Kore basını, Fenerbahçe'nin Salomon Rondon ile anlaşmaya vardığı iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 15:10:00 -
Kore basınından iddia: İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iletişim eksikliği ve karar verme mekanizmasının ağır işlemesi, camiada büyük sorunlara neden oluyor. "Bielsa ayarında hoca" dedikten sonra haftalarca yeni teknik direktörü açıklamayan ve elit seviye transfer yapacağı yönünde beklentileri yükselten Koç, Vitor Pereira'yı getirerek şaşırtmıştı. Koç aynı hatayı forvet transferinde de yaptı. Takımın en büyük eksikliği olan santrafor mevkiine halen bir transfer yapmayan Koç, beklentilerin yine yükselmesine neden oldu. Camia, "Düşük seviyede biri gelecekse 2 ay önce gelseydi. Bu kadar beklemeye anca dünya yıldızı ikna edilmeye çalışılır" şeklindeki tepkilerle beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

Yaz transfer sezonunda sessizliğini koruyan ve Caulker, Serdar Dursun, Çağtay Kurukalup, Kim Min-jae ve Burak Kapacak gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi 'forvet transferi' olmuş durumda.

Herkes Dembele gibi yıldız bir isim beklerken, Fenerbahçe için sürpriz bir iddia Kore basınından geldi. Muhabir Steve Manseoung Han'ın bildirdiği habere göre sarı lacivertliler, Çin Süper Ligi takımlardından Dalian'da forma giyen Salomon Rondon ile anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Rondon ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, oyuncunun son durumunu Dalian kulübünün teknik direktörüyle görüşüyor ve oyuncuyla sürekli iletişim halinde.

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