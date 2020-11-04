Kordsa NASA için üretiyor

Aynı dönemde faiz amortisman vergi öncesi kârı ise 363,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Kordsa, uzay endüstrisi için çok önemli bir iş birliğine de imza atıyor. Yılın üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, şunları söyledi: “Yaşamın her alanını güçlendirme vizyonumuz doğrultusunda sürdürülebilir büyümemize katkı sağlayacak inovasyonlarımıza, iş birliklerine ve yatırımlara devam ediyoruz. Bugüne dek gidilmiş olan en uzak mesafeye gönderilmesi planlanan bir uzay aracında, Orion’da, Kordsa’nın da imzası olacak. Bu hem Kordsa hem de ülkemiz adına heyecan ve gurur verici bir gelişme.”