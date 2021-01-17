KORDSA bataryaları hafifletiyor

Sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine koyan güçlendirme lideri Kordsa, sürdürülebilir bir gelecek için sektörün önde gelen şirketleriyle iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kordsa, yüksek hacimli küresel kompozit üreticisi olan TRB Lightweight Structures firmasına karbon fiber kumaş tedarik ediyor. TRB, Kordsa’nın karbon fiber kumaşlarını elektrikli araçlara yönelik ürettiği kompozit batarya kutularının üretiminde kullanıyor. Öncelikle İngiltere’deki TRB tesislerindeki seri üretimde kullanılmaya başlanan karbon fiber kumaşlar, şirketin Kentucky’deki ABD tesislerinde de kullanılacak. Kordsa, güçlü küresel tedarik zinciri sayesinde TRB’ye hem Türkiye’den hem de ABD’deki şirketi Fabric Development Inc.’den karbon fiber kumaş tedarik edebilecek. Kordsa, TRB’nin elektrikli araç batarya kutularının seri üretimi için İngiltere’ye karbon fiber kumaş sevkiyatına Kasım ayında başladı.