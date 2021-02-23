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Ekonomi Kordsa, 2020 yılını güçlü kapadı
Ekonomi

Kordsa, 2020 yılını güçlü kapadı

Güçlendirme lideri Kordsa, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine rağmen aldığı stratejik kararlarla faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda iş sürekliliğini sağlamaya devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 11:18:00 -
Kordsa, 2020 yılını güçlü kapadı

Şirket, 2020 yılında 4,5 milyar TL ciro, 574 milyon TL FAVÖK ve 150 milyon TL net kar elde ederek, yılı geleceğin teknolojilerine yaptığı yeni yatırımlarıyla kapattı.

Markamızla gurur duyuyorum

Yıl sonu sonuçlarını değerlendirerek Kordsa’nın öncelik ve hedeflerinden bahseden Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “Güçlü şirket yapımızla içinde bulunduğumuz süreci etkin bir şekilde yöneterek zorlu bir dönemde istikrarımızı koruduk. Başta sürdürülebilirlik odaklı hedeflerimizi de gerçekleştirerek lastik ve kompozit teknolojilerimizi tüm dünya pazarına sunmaya başladık. Türkiye’den çıkan ve global pazarda bu lider etkiyi yaratan Kordsa markamızla gurur duyuyorum. Biliyorum ki tüm paydaşlarımız da bu gururu paylaşıyor” yorumlarında bulundu. Sürdürülebilirlik anlayışlarını iş yapış şekillerine yansıttıklarına ve bunun olumlu sonuçlarını gördüklerine dikkat çeken Çalışkan, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm iş kollarımızda yaptığımız yatırımlar, iş birlikleri ve inovasyon çalışmalarımızla sürdürülebilir bir geleceğe kararlı adımlarla ilerlemeyi ve bunun da ötesinde iş ortaklarımızın, paydaşlarımızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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