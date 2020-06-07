Kordon’daki yoğunluğun ardından denetimler arttı

İzmirli vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması olmamasını fırsat bilerek dün Kordon’da oluşturdukları yoğunluk tepki çekerken, bugün de vatandaşların akın etmesinden dolayı emniyet güçleri var olan denetimlerini artırdı.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasını fırsat bilen İzmirliler yine Alsancak Kordon’a akın etti. Dün akşam saatlerinde Kordon’da yoğunluk oluşturan, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen vatandaşların görüntüleri tepki toplamış, birçok insan sosyal medya hesabından o görüntüleri eleştirmişti. Bugün de akşam saatlerinde Kordon’a akın eden İzmirliler, bu kez polis tarafından sıkı denetimlere tabi tutuldu. Var olan tedbirlerini artıran emniyet güçleri, Kordon’da devriye görevi atarken, vatandaşları da sık sık sosyal mesafeye kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda ikazlarda bulundu.

Öte yandan, zabıta ekipleri de Kordon’da yaya olarak devriye görevi icra ederek vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda ikazlarını yineledi.