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Kordiseps mantarının faydaları

Kordiseps mantarının faydaları nelerdir? İşte kordiseps mantarı hakkında bilinmeyenler…

26 Aralık 2018 Çarşamba 21:29
Kordiseps mantarının faydaları

ENERJİYİ ARTTIRIR

Kordiseps enerji seviyelerini en iyi bir biçimde arttırması ile bilinir. Enerjiyi arttırma işlemini de vücuttaki oksijen alım miktarı ile yapmaktadır. Bu yüzden sporcular arasında da bu bilinir.

KOLESTEROL SEVİYESİNİ DENGELİYOR

Günlük bitkisel rejiminizi dengelemeye yol açan kordiseps, toplam kolestrolünüzü düşürmenize yardımcı olur. 

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Kordiseps özü ayrıca felç ve kalp krizi gibi problemlerden korunmaya yardımcı olabilir. Toz haline getirilmiş kordiseps kalp yetmezliğinden muzdarip olmamak için iyi bir seçenektir. 

SOLUNUMU DÜZENLER

Kordiseps vücutta yine önemli bir rol oynar. Akciğerler tarafından alınan oksijen miktarını arttırabildiğinden astım ve bronşit gibi solunum rahatsızlıkları olan kişiler için yararlı olabilir. 

KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Kordiseps içeren biyokimyasal bileşikler potansiyel olarak kanserin yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilir. 

YAŞLANMA SÜRECİNİ GECİKTİRİR

Bu şifalı mantar, cildi gençleştirmek için güçlü bileşikler içerir. Bu bileşikler sadece ölü hücreleri yok etmekle kalmaz, aynı zamanda kırışıklıkların, yaşlılık lekelerinin görünümünü de iyileştirir. 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR. 

Kordiseps bağışıklık sistemini de uyarır. Doğal öldürücü hücrelerin üretimini doğrudan teşvik etmek için birçok özelliğe sahiptir. Bu yüzden vücudun çeşitli hastalıklardan korunmasını sağlar.

VÜCUDU TEMİZLER

Böbrekler de dahil olmak üzere vücutta "eleme yolları" vardır. Çalışmalar, kordiseps ekstresinin doğal detoks sürecini desteklemesine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. 

DİKKAT

Kordiseps kan şekeri seviyelerini düşürme özelliğine sahiptir. Bu birçok kişi için yararlı olsa da, kan şekeri düzeylerini düşürmek için ilaç alan diyabet hastaları için de tehlikeli olabilir. Bu nedenle, diyabet hastaları bitkisel eklerini diyetlerine eklemeden önce bu riskten haberdar olmalıdır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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